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03:32, 25 сентября 2023Россия

Дания отказала РФ в большинстве запросов по делу о подрыве «Северных потоков»

Посол Барбин: Дания отказывает России в запросах по делу о «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что королевство не только не согласилось проводить совместное расследование с Москвой о подрыве «Северных потоков», но и отказала ей в исполнении большинства запросов о правовой помощи по данному делу, сообщает РИА Новости.

«Никаких субстантивных подвижек не произошло. Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" по-прежнему нет», — заявил он.

Дипломат уточнил, что за все время России удалось получить лишь один ответ на запрос, в котором говорилось, что со дна Балтийского моря на месте подрыва был поднят некий предмет цилиндрической формы, который впоследствии идентифицировали как пустой использованный дымовой буй.

Ранее прокуратура Швеции сообщила, что расследование прошлогоднего подрыва «Северного потока» находится «на деликатной стадии». По словам следователя Матса Юнгквиста, ведущего данное дело, расследование должно завершиться к концу этого года.

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    Марина Совина
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