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15:52, 25 сентября 2023Моя страна

В Дагестане появится духовный центр с синагогой, мечетью и церковью

В Дагестане построят духовный центр с синагогой, мечетью и церковью

Фото: Sidik Kurniawan / Unsplash

В новом строящемся микрорайоне Дербента в 2027 году построят духовный центр с синагогой, мечетью и церковью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, строительство центра профинансирует сенатор от республики Сулейман Керимов.

Духовный центр будет включать в себя соборную мечеть, православную церковь и синагогу. Объект будет построен в рамках плана развития города Дербента, рассчитанного на период до 2027 года.

Меликов отметил, что такой центр символизирует гармонию и историческое существование религий и культур не только в древнем Дербенте, Дагестане, но и во всей стране. «Развитие уникальной культуры подтверждает актуальность тематики нашего сегодняшнего форума, что культурное наследие — это основа межнационального взаимопонимания народов России, которое и сегодня для нас актуально и воплощается в новых проектах», — добавил он.

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    Варвара Кошечкина
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