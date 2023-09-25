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19:06, 25 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за изнасилование и лишение жизни студентки спустя 18 лет

Суд в Калужской области осудил насильника и убийцу студентки спустя 18 лет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд в Калужской области приговорил к 12 годам заключения 58-летнего жителя Ставропольского края, обвиненного в изнасиловании и лишении жизни молодой девушки 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении следственного комитета по региону.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации ведомства, все произошло в ночь на 25 июля 2005 года в Тарусах Калужской области. Подсудимый напал на 19-летнюю девушку в лесопосадке между жилыми домами и проезжей частью, забрал ее мобильный телефон, а затем подверг избиению и нанес ей множественные ножевые ранения. Девушка не выжила, а подозреваемого в совершении преступления смогли установить только спустя 15 лет.

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    Олеся Мицкевич
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