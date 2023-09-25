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19:31, 25 сентября 2023Среда обитания

Россиянка дождалась нового асфальта и перекрыла дорогу соседям

Mash Siberia: жительница Рубцовска закрыла доступ к новому асфальту для соседей

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Россиянка Галина Данилова из Рубцовска Алтайского края заблокировала доступ к дороге жителям соседних домов, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

У нескольких домов на Алтайской улице города летом отремонтировали асфальтовое покрытие. При этом старшая по дому номер 96, дождавшись обновления дороги, решила усложнить доступ к проезду по свежему асфальту для соседей. Она согласовала с администрацией установку шлагбаума у дома, затем повесила на него самодельный запрещающий знак с надписью «Тупик! Проезда нет», а на дерево поблизости установила камеру видеонаблюдения.

Жители соседнего дома 98 пожаловались, что не могут беспрепятственно проехать в свой двор — им приходится пользоваться объездными путями. При этом жители дома 88 возмутились, что через их двор в соседний ездит мусороуборочная машина.

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Сама же Данилова считает, что ее действия правомерны. Она указала, что обошла весь город, чтобы добиться разрешения от администрации на установку шлагбаума. Также она рассказала, что согласовала его установку со службой «скорой», которая должна будет объезжать препятствие, направляясь в соседние дома. По словам женщины, жители дома обязаны предоставить въезд в собственный двор, а не в соседние.

Ранее в Чите возле жилого дома образовалась яма с кипятком. Горячая вода появилась через две недели после того, как яму вырыли коммунальщики.

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    Мария Черкасова
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