Подброшенный на листе профнастила из-за урагана россиянин попал на видео

Подброшенный на листе профнастила из-за урагана житель Норильска попал на видео

В Норильске из-за сильного урагана лист профнастила подкинуло в воздух вместе с мужчиной, который в тот момент стоял на нем. Внимание на ситуацию в городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Норильск фото/видео/события».

На записи можно увидеть, как россиянин подбегает к листу профнастила и становится на него, чтобы удержать своим весом, однако от сильного порыва стройматериал подбрасывает вместе с мужчиной. Совершив кувырок в воздухе, норилец падает на землю, а лист профнастила, несколько раз ударившись о стоящую рядом машину, улетает вдаль.

От урагана в Норильске также пострадали крыши и светофоры — их, как и стройматериалы, срывал мест, где они ранее находились, и ронял на землю ветер. По прогнозам синоптиков, опасность порывов ветра до 25 метров в секунду сохранится в регионе до конца дня.

В сентябре стало известно, что на Новосибирск обрушился град, который повредил множество автомобилей. Стихийное бедствие также сняли на видео.