Молодожены взяли с гостей по 235 тысяч рублей за присутствие на свадьбе

В Великобритании молодожены вынудили гостей платить за их свадьбу

В Великобритании жених и невеста взяли с гостей деньги за присутствие на своей свадьбе. Об этом рассказал друг одного из гостей праздника на форуме Reddit.

По словам пользователя, молодожены Софи и Джефф пригласили его друга Джека вместе с парнершей на свадьбу. Мужчина принял приглашение. Через несколько месяцев на его электронную почту пришло письмо от свадебного агентства, организовавшего свадьбу Софи и Джеффа. «Спасибо, что откликнулись на приглашение на нашу свадьбу, и спасибо, что помогли устроить свадьбу нашей мечты», — гласило сообщение. В письме Джек обнаружил ссылку для оплаты. Решив, что молодожены собирают деньги на медовый месяц, он не стал переходить по ссылке и отправился по своим делам.

Спустя несколько дней мужчина все же перешел на страницу для оплаты. Он увидел, что для присутствия на свадьбе ему необходимо заплатить около двух тысяч фунтов стерлингов (235 тысяч рублей). Джек решил, что письмо прислали мошенники, поэтому сразу позвонил в свадебное агентство, чтобы сообщить об этом. Сотрудники агентства заявили, что Софи и Джефф действительно берут деньги с тех, кто хочет прийти на праздник. Джек был шокирован, что молодожены вынуждают гостей платить за свадьбу, однако все же отдал крупную сумму, так как дорожил отношениями с Джеффом. Для Джека это был существенный удар по бюджету.

На свадьбе Джек столкнулся с новыми тратами. Выяснилось, что за напитки гости праздника должны платить самостоятельно. Счет за несколько напитков, которые выпили Джек и его партнерша, составил 30 фунтов стерлингов (3,5 тысячи рублей). Кроме того, мужчину попросили отдать еще 200 фунтов стерлингов (23,5 тысячи рублей). Он узнал, что молодожены попросили, чтобы эту сумму брали с каждого гостя в качестве чаевых для ресторана. У Джека не осталось денег, и ему пришлось договариваться с заведением о меньшей сумме чаевых. «После свадьбы Джек проверил цены в заведении и подсчитал, что расходы были распределены между гостями, а не между женихом и невестой. Так что молодожены, по сути, сыграли свадьбу бесплатно», — рассказывает друг мужчины.

Многие пользователи форума были возмущены поступком молодоженов. Некоторые люди заявили, что отказались бы приезжать на свадьбу, если бы столкнулись с подобной ситуацией. «Я бы ответил: "Мне очень жаль, но мы не можем присутствовать на вашей свадьбе. Надеюсь, она будет такой, какую вы заслуживаете". А потом заблокировал бы этого "друга"» — пишет один человек.

Ранее сообщалось, что девушка развелась с мужем через 24 часа после свадьбы из-за неудачной шутки супруга с брошенным тортом. В преддверии свадьбы она попросила возлюбленного не повторять популярный в сети сюжет видео, на которых молодожены бросают друг в друга куски торта.