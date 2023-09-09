Молодожены развелись через 24 часа после свадьбы из-за шутки с тортом

Пара развелась через 24 часа после свадьбы из-за неудачной шутки с тортом

Девушка развелась с мужем через 24 часа после свадьбы из-за неудачной шутки супруга с брошенным тортом, пишет Mirror.

27-летняя девушка состояла в отношениях со своим избранником три года, в преддверии свадьбы попросила его не повторять популярный в сети сюжет видео, на которых молодожены бросают друг в друга куски торта. По словам невесты, в юношестве над ней таким образом неудачно пошутила мать, в результате чего часть украшения с десерта повредила ей лицо.

Девушка пригрозила жениху, что повторение данного сценария приведет к разрыву. Однако на свадебной церемонии мужчина все же бросил ей в лицо кусок свадебного торта за 500 долларов, испортив платье возлюбленной. После этого она покинула мероприятия, несмотря на просьбы гостей остаться.

«Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, а он опозорил меня перед всеми из-за какой-то шутки, которую, как он знал, я терпеть не могу», — подчеркнула она. После ночи в отеле девушка подала на развод.

Как отмечает издание, большая часть пользователей соцсетей поддержали рассказчицу, которая смогла постоять за себя, в то время как некоторые посоветовали ей обратиться к психотерапевту.

Ранее в Индонезии отцу жениха пришлось жениться вместо сына, чтобы спасти девушка от позора.

