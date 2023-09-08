Жених сбежал со свадьбы и вынудил отца жениться на своей невесте

В Индонезии жених сбежал со свадьбы, и невеста вышла замуж за его отца

В Индонезии отцу жениха пришлось жениться вместо сына. Об этом сообщает Tribun Sumsel.

Инцидент произошел 19 августа в деревне Джикотамо на острове Хальмахера. Невеста, известная только под инициалами С.А. должна была выйти замуж за молодого человека по имени Исра. На свадьбу приехали гости и родственники с обеих сторон, однако в день торжества жених сбежал, и найти его так и не удалось.

Родные С.А. потратили на организацию праздника 25 миллионов рупий (около 170 тысяч рублей), и не хотели терять их. Поступок Исры вынудил его отца исправлять ситуацию. Мужчина согласился жениться на девушке вместо сына, чтобы спасти ее от позора.

Происшествие, видео с которого один из участников свадьбы выложил в социальные сети, вызвало оживленную дискуссию. Некоторые комментаторы выражали поддержку и сочувствие невесте, другие осуждали семью за желание сыграть свадьбу во что бы то ни стало.

При этом до сих пор неизвестно, что именно произошло с Исрой. Основных версий всего две: либо мужчина в последний момент испугался женитьбы, либо у него есть другая возлюбленная.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.