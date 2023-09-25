Участник BTS анонсировал совместный трек с известным американским рэпером

Участник BTS Чонгук анонсировал совместный трек с рэпером Джеком Харлоу

Участник кей-поп-группы BTS Чон Чонгук анонсировал совместный трек с известным американским рэпером Джеком Харлоу. Об этом сообщает портал Soompi.

Исполнитель сделал заявление во время выступления на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, США. Песня получила название «3D», она является вторым сольным синглом Чонгука.

«Звук Медиа» добавляет, что позже лейбл BIGHIT MUSIC поделился подробностями о новой композиции. Согласно официальному заявлению, слушателей ждет R&B-трек о чувствах к недоступному человеку «с точки зрения первого, второго и третьего измерений».

Ранее актер Райан Гослинг, исполнивший в фильме «Барби» роль Кена, пообещал подарить гитару своего персонажа другому участнику BTS Пак Чимину.