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11:02, 25 сентября 2023Культура

Участник BTS анонсировал совместный трек с известным американским рэпером

Участник BTS Чонгук анонсировал совместный трек с рэпером Джеком Харлоу
Чонгук

Чонгук. Фото: Efren Landaos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Участник кей-поп-группы BTS Чон Чонгук анонсировал совместный трек с известным американским рэпером Джеком Харлоу. Об этом сообщает портал Soompi.

Исполнитель сделал заявление во время выступления на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке, США. Песня получила название «3D», она является вторым сольным синглом Чонгука.

«Звук Медиа» добавляет, что позже лейбл BIGHIT MUSIC поделился подробностями о новой композиции. Согласно официальному заявлению, слушателей ждет R&B-трек о чувствах к недоступному человеку «с точки зрения первого, второго и третьего измерений».

Ранее актер Райан Гослинг, исполнивший в фильме «Барби» роль Кена, пообещал подарить гитару своего персонажа другому участнику BTS Пак Чимину.

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    Варвара Кошечкина
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