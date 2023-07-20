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13:41, 20 июля 2023Культура

Райан Гослинг решил подарить гитару Чимину из BTS за образ Кена

Райан Гослинг пообещал гитару Чимину из BTS за образ Кена в клипе Permission to Dance
Райан Гослинг

Райан Гослинг. Фото: Mike Blake / Reuters

Актер Райан Гослинг, исполнивший в фильме «Барби» роль Кена, пообещал подарить гитару своего персонажа участнику кей-поп-группы BTS Пак Чимину. Об этом сообщает Billboard.

Актер обратился к участнику группы и отметил, что музыкант повторил образ его героя в одном из своих клипов. За это Гослинг решил преподнести Чимину особый подарок — гитару Кена. «Я заметил, что твой наряд в Permission to Dance такой же, как мой костюм Кена из предстоящего фильма про Барби. Надо отдать тебе должное: ты сделал это первым, ты сделал это лучше», — сказал актер, отметив, что существует негласный кодекс Кена, согласно которому он должен отдать корейскому исполнителю самое ценное, что у него есть.

Ранее стало известно, что австралийская актриса Марго Робби штрафовала членов съемочной площадки фильма «Барби», которые нарушали дресс-код и не приходили в розовой одежде.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

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