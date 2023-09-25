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14:09, 25 сентября 2023Мир

Во Франции назвали позором участие Зеленского в чествовании ветерана СС в Канаде

Французский политик Филиппо: Украина продолжает прославлять нацистов

Фото: Cole Burston / Bloomberg / Getty Images

Участие президента Украины Владимира Зеленского в чествовании ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады является позором и говорит неготовности Киева избавиться от нацистов в рядах украинской армии. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Какой позор!» — написал политик, отметив, что Украина «продолжает прославлять печально известных "героев"».

Ранее Филиппо заявил, что Франция должна последовать примеру Польши и отказаться от любых поставок оружия Вооруженным силам Украины, потому что Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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