Лидер партии «Патриоты»: Франция должна отказаться от поставок оружия ВСУ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна последовать примеру Польши и отказаться от любых поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что, по его словам, Киев не заинтересован в мирном разрешении конфликта. Соответствующую запись он опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Филиппо называет отказ Польши от поставок вооружений ВСУ переломным моментом, потому что Варшава была первым союзником Киева. Он отметил, что теперь страна намерена инвестировать в собственную армию. «Франция должна последовать этому примеру [Польши] и прекратить давать вооружение и миллиарды коррумпированному режиму, который никогда не будет искать мира», — написал политик.

Ранее стало известно о возможной передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.