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14:18, 25 сентября 2023Россия

В России самолет пришлось ускоренно сажать из-за приступа у бойца СВО

Летевший в Сочи самолет пришлось ускоренно сажать из-за приступа у участника СВО

Фото: Daniel Olah / Unsplash

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет пришлось ускоренно сажать из-за приступа у бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что во время полета у бойца резко ухудшилось самочувствие и появились судороги. «Со слов его сопровождающих, мужчина страдает от последствий контузии», — отметили там.

По словам летевшей тем же рейсом женщины, самолет посадили на 15 минут раньше расписания. Сразу после приземления бойца СВО передали медикам, которые подъехали прямо к трапу. После этого мужчину госпитализировали.

Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» со 161 человеком на борту совершил аварийную посадку в поле. Пилоты приняли такое решение из-за отказа гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал.

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    Алан Босиков
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