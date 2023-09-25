Россиянин уклонился от военной службы и сел на пять лет

В Улан-Удэ суд дал 5,5 года ефрейтору за уклонение от военной службы

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Сергея Махкамова к 5,5 года лишения свободы за уклонение от военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что 5 мая 2022 года россиянин без уважительных причин не явился на службу. 16 июля 2023 года Махкамов добровольно прибыл в военный комиссариат.

28 августа сообщалось, что 24-летнего жителя Магнитогорска обвинили в уклонении от призыва на военную службу. По версии следствия, с 2019 года молодой человек не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом.