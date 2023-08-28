Российский уклонист несколько лет скрывался от призыва и попал под суд

В Челябинской области пройдет суд над уклонистом, избегавшим призыва с 2019 года

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Магнитогорска, который обвиняется в уклонении от призыва на военную службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 2019 года молодой человек не являлся по врученным повесткам в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом.

Теперь его дело направлено для рассмотрения в суд. По вменяемой статье россиянину грозит штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Ранее депутат Госдумы России от партии КПРФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев заявил, что в парламент внесут законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства.