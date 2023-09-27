В центре Екатеринбурга высадят кедры

В центре Екатеринбурга ко Дню основания города высадят кедры

В центре Екатеринбурга на городской плотине между Домом Севастьянова и гимназией номер 9 появится 10 кедров. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Саженцы высадят к официальному Дню основания города. Всего осенью в Екатеринбурге планируют посадить 195 деревьев.

Отмечается, что растения появятся не только в центре, но и в других районах города. В настоящее время специалисты МБУ «Зеленстрой» уже высадили 1,5 тысячи кустарников и 25,6 тысячи квадратных метров цветников.

Ранее сообщалось, что в городе Нижнекамск, Республика Татарстан, посадили тысячу новых саженцев сирени. Отмечается, что в посадке участвовали более 150 человек.