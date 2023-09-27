Россиян призвали отказаться от четырех устаревших привычек времен СССР

Психолог Рижская призвала россиян забыть о бытовых привычках советского времени

Кризисный психолог Милена Рижская призвала россиян забыть о четырех актуальных во времена СССР бытовых привычках, поскольку в них больше нет смысла. Ее слова приводит aif.ru.

Прежде всего специалистка рекомендовала отказаться от складирования ненужных вещей и одежды на балконе. По ее словам, сейчас надобности в хранении старых предметов быта нет, поскольку в России нет дефицита и все необходимое можно без особых проблем приобрести в магазинах.

По этой же причине не стоит отвозить поношенную одежду, мебель и бытовую технику, которые жалко выкинуть, на дачу, добавила психолог. По ее мнению, гораздо разумнее использовать загородный дом как место для отдыха, а не как чулан или склад забытых вещей.

Еще одной оставшейся с советских времен устаревшей привычкой Рижская назвала экономию на себе и отказ от минимального комфорта.

Иногда можно позволять себе сходить в ресторан, а не есть дома, поехать на такси, а не ждать общественный транспорт или просто побаловать себя новой покупкой. Это делает жизнь более приятной и не загоняет в жесткие рамки Милена Рижская кризисный психолог

Также, как отметила психолог, из-за дефицита советские люди часто носили дома старые вещи вроде дырявых штанов и поизносившихся кофт, в которых показаться на улице было уже неудобно. Однако сегодня подобная экономия на домашней одежде неуместна, уверена она.

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