Бывшего российского судебного пристава осудят за получение взяток

В Хакасии будут судить бывшего судебного пристава за получение взяток

В Хакасии суд рассмотрит дело бывшего ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП Железногорска о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 29 мая 2020 года по 1 октября 2022 года мужчина получал вознаграждение от знакомой, представлявшей интересы должников и взыскателей в ОСП. За взятку женщина получала информацию о своих клиентах и непринятие должных мер по отдельным исполнительным производствам, в частности, в отношении нее в связи с имевшейся финансовой задолженностью.

Суммарно сотрудник получил более 660 тысяч рублей.

Также фигурант за 42 тысячи неоднократно выносил незаконные постановления о снятии запретов на регистрационные действия объектов недвижимости, в результате чего имущество должников было незаконно реализовано.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия и бездействие, совершенное в крупном размере») и части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия») УК РФ.