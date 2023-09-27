Из квартиры народного артиста СССР вынесли пять миллионов рублей

ТАСС: в Подмосковье из квартиры балетмейстера Гордеева украли почти 5 млн руб.

В Подмосковье неизвестный украл из квартиры народного артиста СССР Вячеслава Гордеева около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, все произошло днем 26 сентября в подмосковном Королеве. Злоумышленник проник в квартиру 75-летнего балетмейстера через окно и похитил сбережения в размере одного миллиона рублей и 40 тысяч долларов. На камеры в доме вор не попал, так как система видеонаблюдения в этот день не работала.

Общий ущерб от преступления составил почти пять миллионов рублей. Пострадавший написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение.

Вячеслав Гордеев родился 3 августа 1948 года. Народный артист СССР более 40 лет является художественным руководителем театра «Русский балет».