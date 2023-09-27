Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 27 сентября 2023Силовые структуры

Из квартиры народного артиста СССР вынесли пять миллионов рублей

ТАСС: в Подмосковье из квартиры балетмейстера Гордеева украли почти 5 млн руб.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Подмосковье неизвестный украл из квартиры народного артиста СССР Вячеслава Гордеева около пяти миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, все произошло днем 26 сентября в подмосковном Королеве. Злоумышленник проник в квартиру 75-летнего балетмейстера через окно и похитил сбережения в размере одного миллиона рублей и 40 тысяч долларов. На камеры в доме вор не попал, так как система видеонаблюдения в этот день не работала.

Общий ущерб от преступления составил почти пять миллионов рублей. Пострадавший написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Устанавливается личность злоумышленника и его местонахождение.

Вячеслав Гордеев родился 3 августа 1948 года. Народный артист СССР более 40 лет является художественным руководителем театра «Русский балет».

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России указал на отработку США действий по переброске запрещенных ракет

    Более трети россиян провели лето без отпуска

    Назван способ избежать выгорания на работе

    Для iPhone выпустили снижающее излучение обновление

    Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

    Создатели «Очень странных дел» возобновили работу над сериалом

    Названа дата открытия магазинов Decathlon в России

    Отвоевавшие по десять месяцев на СВО россияне пожаловались на отсутствие отпуска

    Сурков назвал причину упущенного шанса России стать частью НАТО

    Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с птичьим гриппом в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости