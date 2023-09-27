Уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер рассказала о проблеме с наемниками

Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказала о проблеме с иностранными наемниками

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, уволенная с поста спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ), в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) рассказала о проблеме с иностранными наемниками. Фрагмент их беседы был опубликован в соцсети «ВКонтакте».

«У нас здесь (на Украине — прим. «Ленты.ру») ужасная проблема с большинством иностранных боевиков, потому что они всего на одну ступень выше, чем наемники. Они приезжают сюда только потому, что больше ничего не умеют, только воевать», — заявила экс-спикер ВСУ в ходе разговора с пранкерами, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Эштон-Чирилло, она знает о том, что среди иностранных солдат есть сторонники нацизма. «Мне также известно, что многие из них принимают участие в боевых действиях лишь потому, что в своих странах у них нет никаких возможностей для самореализации», — уточнила она.

Бывший представитель ВСУ добавила, что большинство иностранных солдат приехали на Украину, чтобы заработать.

20 сентября стало известно, что Эштон-Чирилло отстранили от должности спикера ВСУ. Уточнялось, что в отношении трансгендера началось служебное расследование. Поводом могли стать ее высказывания о расправе над пророссийскими журналистами.