В доме бывшей главы российского города нашли нарколабораторию

Полицейские нашли нарколабораторию и 5 кг наркотиков в доме бывшей главы Ступино

Полицейские изъяли пять килограммов наркотиков и сотни литров сырья для его изготовления с земельного участка экс-главы города Ступино Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в деревне Знаменское в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию в одном из домов в ходе оперативно-разыскных мероприятий. С места преступления оперативники изъяли пять килограммов готовых наркотиков, три из которых оказались мефедроном, сотни канистр по 20 литров жидкости для их изготовления, костюмы химзащиты и различное оборудование.

Позже выяснилось, что участок с домом в Знаменском принадлежит бывшей чиновнице, которая с 2017 по 2021 год занимала пост главы города Ступино. Подмосковное жилье женщина уже год официально сдает 23-летнему уроженцу Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Виновному грозит пожизненное заключение.