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18:56, 27 сентября 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на два года условно за ложное сообщение о теракте

ФСБ: под Ростовом условно осудили мужчину за ложное сообщение о теракте в банке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно жителя Азова Александра Бабича, передавшего ложное сообщение о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Ему назначен трехлетний испытательный срок.

По данным ведомства, фигурант позвонил на горячую линию банка и сказал оператору, что начинает минировать и взрывать их филиалы. На допросе мужчина признался, что осознавал последствия своего звонка. При этом совершать теракт не планировал.

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    Екатерина Власова
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