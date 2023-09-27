Экс-спортдиректор ХК «Трактор» признал вину в незаконном приобретении наркотиков

В Челябинске экс-спортдиректор ХК «Трактор» признался в приобретении наркотиков

В Центральном районном суде Челябинска во время первого заседания по делу о незаконном приобретении наркотиков бывший

спортивный директор хоккейного клуба (ХК) «Трактор» Александр Шинин полностью признал свою вину. Об этом сообщает URA.RU.

Шинин заявил, что раскаивается в содеянном. «Я полностью признаю свою вину. Раскаиваюсь в содеянном», — сказал он.

Экс-спортдиректор также сообщил суду, что у него нет серьезных проблем со здоровьем, но все еще беспокоят некоторые спортивные травмы.

20 июля Шинина задержали с более чем пятью граммами мефедрона. Запрещенные вещества нашли в его машине. Сразу после задержания он был уволен с поста спортивного директора. На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что покупал наркотики для себя, распространять их умысла не было.