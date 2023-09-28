Россиянин собирал боеприпасы на сувениры и спровоцировал полицейскую проверку

На Херсонщине начали проверку из-за мужчины, собиравшего боеприпасы на сувениры

В Херсонской области полиция начала проверку после сообщения о том, что 49-летний житель Таврийска хранит в своем доме боеприпасы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на летней кухне в его доме нашли крупнокалиберный патрон от зенитного орудия и гранату с запалом, в машине мужчины обнаружили еще три гранаты. По его словам, все это он нашел в Новокаховской промзоне в 2022 году и забрал себе, чтобы сделать из боеприпасов сувениры. Сейчас силовики решают, нужно ли наказывать россиянина.

Ранее в Запорожской области полицейские пресекли незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.