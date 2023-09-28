В ДНР заявили о переброске войск ВСУ под Артемовск

Гагин: ВСУ перебросили часть войск с краснолиманского направления под Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск с краснолиманского направления под Артемовск из-за больших потерь. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«По данным нашей разведки, противник перекинул из-под Кременной существенную часть группировки в район населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска для участия в штурмах», — сказал он.

Гагин уточнил, что ВСУ потеряли в районе города несколько сотен человек. По его словам, не менее двух рот украинских войск нуждаются в доукомплектовании.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о переброске ВСУ модернизированных «Градов» под Артемовск. Он уточнил, что прибытие украинского реактивно-артиллерийского дивизиона 53-й отдельной механизированной бригады с «Градами» на шасси «Урал» было отмечено в районе населенного пункта Часов Яр.