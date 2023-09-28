Российские супруги избивали приемных сыновей и попали под суд

Под Тамбовом будут судить супругов, избивавших и лишивших еды приемных сыновей

В Тамбовской области области суд рассмотрит дело 49-летнего мужчины и его 47-летней супруги, истязавших приемных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР)

По данным ведомства, в 2011 году в семье появился первый приемный ребенок, через два года пара взяла опекунство еще над одним мальчиком. Однако вскоре у них родился совместный малыш. Тогда супруги резко изменили отношение к приемным сыновьям: они стали их оскорблять, избивать за плохие оценки и лишать еды. 15-летний и 14-летний подростки самостоятельно обратились в полицию и рассказали о происходящем.

Против супругов возбудили дело по части 2 статьи 117 («Истязание») Уголовного кодекса РФ. Детей изъяли и поместили в специализированное учреждение.