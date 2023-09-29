В Горловке опровергли данные об эвакуации жителей из города

Мэр Горловки Приходько опроверг информацию об эвакуации жителей из города

Украинские Telegram-каналы распространили фотографии объявлений, свидетельствующие о том, что администрация Горловки якобы формирует списки на эвакуацию местных жителей согласно распоряжению мэра Ивана Приходько. Однако информация не подтвердилась.

При этом, соответствующего распоряжения главы города на официальном сайте города нет. На официальных ресурсах города также отсутствует информация о готовящейся эвакуации.

Кроме того, информацию опроверг глава администрации Иван Приходько.

«Официально заявляю, что активно тиражируемая в проукраинских пабликах информация не соответствует действительности. Администрация города Горловка и все структуры, отвечающие за жизнеобеспечение и безопасность города, работают в штатном режиме, поводов для беспокойства нет», — сказал он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»