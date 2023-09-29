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15:28, 29 сентября 2023Моя страна

В Чечне появился Совет по улучшению качества жизни

В Чечне создали Совет по улучшению качества жизни

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ

В Чечне создан Совет по улучшению качества жизни для рассмотрения приоритетных проектов в социальной сфере. Как сообщает ТАСС, его возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам вице-премьера чеченского правительства Адама Алханова, при формировании совета учитывались все аспекты региональной специфики. «Так, в состав совета включены не только региональные органы власти, но и представители некоммерческого сектора, профсоюзы и бизнес-объединения», — отметил он.

Алханов также сообщил, что в Чечне реализуется программа комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития.

Программа уже действует в 14 медучреждениях, в планах внедрить данный подход во всех учреждениях родовспоможения республики.

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    Варвара Кошечкина
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