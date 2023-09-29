Россия решила не восстанавливать часть городов в новых регионах

Файзуллин: Россия не будет восстанавливать ряд городов в новых регионах

Российские власти приняли решение не восстанавливать некоторые города в новых регионах. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

Ведомство считает, что сейчас вести работы в части городов опасно. Также восстановление будет бессмысленным, потому что в городах не осталось людей.

По словам Файзуллина, восстанавливать не будут, например, город Попасная. На данный момент в нем живет семь человек, хотя раньше в городе было около ста тысяч жителей. Люди не хотят покидать свои дома несмотря на то, что в них нет воды, света, отопления, электричества и газа.

В то же время власти ведут активные работы в крупных городах, например, в Мариуполе. На новых территориях появились российские банкоматы государственной кредитной организации ПСБ.