Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:27, 29 сентября 2023Среда обитания

Россия решила не восстанавливать часть городов в новых регионах

Файзуллин: Россия не будет восстанавливать ряд городов в новых регионах

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские власти приняли решение не восстанавливать некоторые города в новых регионах. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

Ведомство считает, что сейчас вести работы в части городов опасно. Также восстановление будет бессмысленным, потому что в городах не осталось людей.

По словам Файзуллина, восстанавливать не будут, например, город Попасная. На данный момент в нем живет семь человек, хотя раньше в городе было около ста тысяч жителей. Люди не хотят покидать свои дома несмотря на то, что в них нет воды, света, отопления, электричества и газа.

В то же время власти ведут активные работы в крупных городах, например, в Мариуполе. На новых территориях появились российские банкоматы государственной кредитной организации ПСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    В Кремле оценили актуальность вопроса о мирном договоре между Баку и Ереваном

    На Украине предъявили обвинение командующему российскими Силами спецопераций

    В Словакии заявили о надоедливости Зеленского

    Министр обороны Армении отказался участвовать в заседании глав МО СНГ

    Известный пианист Игорь Бриль опроверг информацию об остановке сердца

    Анонсировано видеообращение Путина

    В Кремле отказались отвечать на вопрос о дальнейшем участии ЧВК «Вагнер» в СВО

    Азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией Карабаха

    В МИД обвинили США в блоковом подходе к Юго-Восточной Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости