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11:50, 29 сентября 2023Россия

В Петербурге семилетняя девочка сломала челюсть и ребра на уроке физкультуры

В школе Петербурга семилетняя девочка сломала челюсть и ребра на физкультуре

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В школе Санкт-Петербурга семилетняя девочка сломала ребра, челюсть и предплечье на уроке физической культуры. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, девочка ударилась о стену в спортивном зале во время тренировки. Ее госпитализировали.

Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Ей оказали помощь в больнице и отпустили домой. Других подробностей о случившемся не приводится.

Ранее в Москве 15-летнему подростку стало плохо после урока физкультуры — у него начался припадок на перемене после занятия. Прибывшие врачи не сумели спасти старшеклассника.

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    Анастасия Шейкина
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