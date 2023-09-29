В Петербурге семилетняя девочка сломала челюсть и ребра на уроке физкультуры

В школе Петербурга семилетняя девочка сломала челюсть и ребра на физкультуре

В школе Санкт-Петербурга семилетняя девочка сломала ребра, челюсть и предплечье на уроке физической культуры. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, девочка ударилась о стену в спортивном зале во время тренировки. Ее госпитализировали.

Медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Ей оказали помощь в больнице и отпустили домой. Других подробностей о случившемся не приводится.

Ранее в Москве 15-летнему подростку стало плохо после урока физкультуры — у него начался припадок на перемене после занятия. Прибывшие врачи не сумели спасти старшеклассника.