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12:48, 29 сентября 2023Силовые структуры

Раскрыты детали задержания российского экс-зампрокурора по делу о наркотиках

В Магнитогорске задержали экс-зампрокурора по подозрению в наркоторговле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) России задержали по подозрению в наркоторговле бывшего заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска Надежду Богухвал после показаний ее зятя. Детали дела «Ленте.ру» раскрыл источник в силовых структурах.

Ее зятя задержали накануне. Он рассказал, что запрещенные вещества брал у своей родственницы. Информация проверяется.

О задержании экс-зампрокурора стало известно ранее 29 сентября. По данным Ura.ru, на Богухвал вышли во время расследования информации об организации наркотрафика, который якобы наладили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД. При задержании у женщины обнаружили запрещенные вещества.

Богухвал заявила, что наркотики она брала из вещдоков умершего около года назад бывшего начальника полиции, который был ее мужем.

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