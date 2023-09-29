Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 29 сентября 2023Силовые структуры

Российского прокурора задержали за попытку передать наркотики зятю в колонию

В Магнитогорске зампрокурора попалась на передаче наркотиков зятю в колонию

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Магнитогорске задержали заместителя прокурора Ленинского района. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, россиянка попыталась передать зятю — бывшему оперативнику отдела по борьбы с наркотиками синтетическое вещество мефедрон. Женщину задержали по подозрению в сбыте. Как оказалось, оперативники давно следили за подозреваемой — они обнаружили переписку с ней в телефоне задержанного за сбыт наркотических средств закладчика.

Задержанная заявила, что наркотики она брала из вещдоков умершего около года назад бывшего начальника полиции, который был ее мужем. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки

    На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

    Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

    Украинский дрон сбили над Белгородской областью

    Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

    Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

    Массовая драка в Подмосковье попала на видео

    Названы лучшие города России для ведения бизнеса

    Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости