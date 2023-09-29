Российского прокурора задержали за попытку передать наркотики зятю в колонию

В Магнитогорске зампрокурора попалась на передаче наркотиков зятю в колонию

В Магнитогорске задержали заместителя прокурора Ленинского района. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, россиянка попыталась передать зятю — бывшему оперативнику отдела по борьбы с наркотиками синтетическое вещество мефедрон. Женщину задержали по подозрению в сбыте. Как оказалось, оперативники давно следили за подозреваемой — они обнаружили переписку с ней в телефоне задержанного за сбыт наркотических средств закладчика.

Задержанная заявила, что наркотики она брала из вещдоков умершего около года назад бывшего начальника полиции, который был ее мужем. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

