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05:57, 30 сентября 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

МО РФ: артиллеристы «Юга» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке
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Фото: MOD Russia / Global Look Press

Артиллеристы группировки войск «Юг» МО РФ уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава пресс-центра подразделения Георгий Минесашвили, передает ТАСС.

«Артиллерией группировки уничтожены шесть опорных пунктов в Клещеевке», — заявил Минесашвили.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном провале украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) в Клещеевке. «Как оказалось, вести реальные боевые действия они не в силах. В настоящее время боеспособных солдат в "Айдаре" осталось около 30 процентов», — добавил он.

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