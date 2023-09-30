МО РФ: артиллеристы «Юга» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Артиллеристы группировки войск «Юг» МО РФ уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава пресс-центра подразделения Георгий Минесашвили, передает ТАСС.

«Артиллерией группировки уничтожены шесть опорных пунктов в Клещеевке», — заявил Минесашвили.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном провале украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) в Клещеевке. «Как оказалось, вести реальные боевые действия они не в силах. В настоящее время боеспособных солдат в "Айдаре" осталось около 30 процентов», — добавил он.