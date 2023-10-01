На Крымском мосту перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сколько именно будет действовать ограничение движения, не сообщается. Также не уточняются причины такого решения. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в материале.

Накануне, 30 сентября, движение также перекрывали, но вскоре оно было восстановлено. Такая же ситуация была зафиксирована 29 сентября.

Вечером в четверг, 28 сентября, стало известно о закрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту до 6:00 пятницы. Его перекрыли в 21:00 по московскому времени. Причины такого решения не уточнялись.

