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07:26, 1 октября 2023Мир

НАТО назвали раковой опухолью

МИД КНДР назвал раковой опухолью НАТО и соседей в альянсе с США

Фото: Arben Celi / Reuters

В МИД КНДР раскритиковали деятельность НАТО, а также негласного военного альянса США, Японии и Южной Кореи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ведомстве назвали НАТО и альянс США, Японии и Южной Кореи раковой опухолью для глобального порядка, поскольку они проявляют враждебность по отношению к КНДР и соседним с ней странам. Дипломаты отметили, что деятельность организаций
ввергает в опасность ситуацию в мире, основанную на целях и принципах Устава ООН.

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Именно организации во главе с США становятся все «более опасными», поскольку они демонстрируют «агрессивный и шовинистический характер», а также угрожают безопасности независимых суверенных государств. При этом отношения Северной Кореи и России являются «мощным оплотом» и «стратегической опорой» для защиты мира и сдерживания «произвола, военной угрозы и вмешательства империалистов».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО. Подобный союз служит ключевой причиной войн и агрессии, добавил он.

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