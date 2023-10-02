Назначенный вором в законе Осетриной Младшим «положенец» осужден на 10 лет

В Саратове суд дал 10 лет «положенцу» от вора в законе Осетрины Младшего

Саратовский областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы «положенца» Барсегяна, назначенного вором в законе Сергеем Асатряном, известным в криминальном мире как Осетрина Младший. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Авторитет признан виновным по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Первые пять лет он проведет в тюрьме, а затем в колонии особого режима.

Суд установил, что в декабре 2020 года Асатрян наделил Барсегяна полномочиями в уголовно-преступной среде. В частности, «положенец» на протяжении двух лет в ИК-2 курировал осужденных, решал вопросы с присвоением высших криминальных статусов доверенным лицам, назначал «смотрящих», распространял среди заключенных «воровские» традиции и обычаи.

Подсудимый свою вину признал частично.

