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16:49, 2 октября 2023Россия

В Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре на руках у матери

В Новой Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре, подавившись едой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новой Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мать привела ребенка на детский день рождения в торговый центр на юго-западе столицы. Женщина кормила ребенка, не выпуская его из рук. Мальчик подавился едой и стал задыхаться.

После случившегося на место вызвали медиков, в это время мать пыталась помочь ребенку сама. К моменту прибытия врачей мальчик был уже мертв. По словам собеседника РЕН ТВ, тело мальчика нашли около барной стойки кафе. Известно, что он воспитывался в полной благополучной семье. Точная причина смерти ребенка станет известна после проведения медицинской экспертизы.

В апреле аналогичный случай произошел в Тульской области, где пятилетний ребенок умер, подавившись сухариками. Тогда местные СМИ сообщали, что пища перекрыла ребенку дыхательные пути.

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    Алан Босиков
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