В Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре на руках у матери

В Новой Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре, подавившись едой

В Новой Москве двухлетний ребенок умер в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мать привела ребенка на детский день рождения в торговый центр на юго-западе столицы. Женщина кормила ребенка, не выпуская его из рук. Мальчик подавился едой и стал задыхаться.

После случившегося на место вызвали медиков, в это время мать пыталась помочь ребенку сама. К моменту прибытия врачей мальчик был уже мертв. По словам собеседника РЕН ТВ, тело мальчика нашли около барной стойки кафе. Известно, что он воспитывался в полной благополучной семье. Точная причина смерти ребенка станет известна после проведения медицинской экспертизы.

В апреле аналогичный случай произошел в Тульской области, где пятилетний ребенок умер, подавившись сухариками. Тогда местные СМИ сообщали, что пища перекрыла ребенку дыхательные пути.