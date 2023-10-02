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20:18, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянин сдавал в аренду оружие через социальную сеть и был задержан

Жителя Махачкалы задержали по подозрению в незаконном обороте оружия

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью Дагестана задержали 21-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как сообщает ведомство, молодой человек привлек внимание силовиков после публикации объявления о сдаче в аренду охолощенных пистолетов и автоматов в одной из социальных сетей. Все это хранилось у задержанного без необходимых регистрации и лицензии.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту его жительства, в результате которого изъяли несколько наименований оружия и боеприпасов. В их числе — охолощенный автомат АКС-74, семь охолощенных пистолетов, револьвер без маркировочных обозначений, около 600 светозвуковых патронов разного калибра, три страйкбольные гранаты, макет дымовой шашки и пневматическое ружье.

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    Олеся Мицкевич
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