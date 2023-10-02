Еще одной крупной экономике Азии предрекли проблемы из-за старения населения

Пожилое население Индии к 2050 году удвоится и превысит число детей

К 2050 году Индия столкнется с проблемой старения населения — число пожилых людей удвоится и превысит количество детей, что повлияет на рост пятой по величине экономики в мире. Об этом говорится в отчете Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

Число жителей этой азиатской страны старше 60 лет увеличится со 149 миллионов в 2022 году до 347 миллионов. Также отмечается, что уже к 2046 году пожилых людей в Индии будет больше, чем детей в возрасте до 14 лет, а численность трудоспособного населения в возрасте от 15 до 59 лет сократится.

Сейчас Индия не только самая густонаселенная, но и самая «молодая» страна — 65 процентов граждан республики моложе 35 лет. Однако, по прогнозам ЮНФПА, в период с 2022 по 2050 год общая численность населения вырастет на 18 процентов, а число пожилых людей за то же время увеличится на 134 процента. При этом жителей старше 80 лет станет почти в три раза больше (плюс 279 процентов). К 2050 году каждый пятый житель Индии будет пожилым, предрекли в фонде.

ЮНФПА ожидает, что весь мир столкнется с аналогичными проблемами — число людей в возрасте старше 60 лет удвоится и достигнет к 2050 году 2,1 миллиарда. Увеличение доли жителей старшего возраста будет заметно во всех регионах, однако в менее развитых странах пожилое население вырастет незначительно.

Фонд ООН прогнозирует ряд социально-культурных и экономических проблем в Индии на фоне стареющего населения. Так, резко увеличится число вдов, так как женщины, как правило, живут дольше мужчин. «Политика и программы должны быть направлены на удовлетворение особых потребностей этих очень пожилых женщин. Овдовевшие женщины часто остаются одни, практически без поддержки, а также чаще сталкиваются с заболеваниями, которые ограничивают их возможности», — говорится в документе.

Ранее глава правительства страны Нарендра Моди предрек Индии в следующие пять лет статус третьей крупнейшей экономикой мира. В обращении к нации по случаю 76-й годовщины обретения независимости он отметил, что борьба с бедностью и рост благосостояния граждан будут продолжаться. По словам премьер-министра, в истории Индии было «1000 лет порабощения» до 1947 года, когда страна окончательно освободилась от колониального владычества Великобритании, а теперь впереди «1000 лет величия», которое, как пообещал премьер, обеспечат экономическая и социальная трансформация за счет «демографии, демократии и разнообразия».