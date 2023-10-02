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19:10, 2 октября 2023Моя страна

В Белгороде высадили более 3,5 тысячи роз

В Белгороде высадили 3,5 тысячи роз и 1,5 тысячи кустов лаванды

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По просьбе местных жителей на бульваре Первого Салюта в Белгороде высадили более 3,5 тысячи кустов роз. Об этом сообщает «КП- Белгород».

Озеленители восстановили клумбу за несколько недель. Отмечается, что для реконструкции цветника специалисты использовали сорт флорибунда. Такие цветы отличаются продолжительным цветением, разнообразием оттенков, а также они морозоустойчивы и имеют нежный аромат.

Композицию дополнили кустами лаванды узколистной. Озеленители высадили 1,5 тысячи цветов. Общая площадь цветника составила около 930 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Калининграде школьники отказались от цветов для учителей на 1 сентября, чтобы помочь больным детям. В общей сложности учащимся, их родителям и педагогам удалось собрать 361,7 тысячи рублей.

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    Алиса Удовик
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