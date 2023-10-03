Центробанк допустил сохранение жесткой денежно-кредитной политики в 2024 году

Зампред ЦБ Заботкин допустил сохранение жесткой ДКП в 2024 году

Зампред Центробанка Алексей Заботкин допустил сохранение жесткой денежно-кредитной политики регулятора в 2024 году для возвращения инфляции к цели в четыре процента. Его слова приводит ТАСС.

Заботкин отметил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, что на следующий год ключевая ставка прогнозируется на уровне от 11,5 до 12,5 процента, по мере снижения инфляции она будет возвращаться в нейтральный диапазон 5,5-6,5 процента. Ожидается, что это произойдет к 2026 году.

Зампред ЦБ также отметил, что регулятор прогнозирует рост ВВП России в 2024 году темпом от 0,5 до 1,5 процента и в последующие годы от 1,5 до 2,5 процента.

«При этом рост требований банковской системы к экономике будет 7-12 процентов, что означает продолжение роста кредита в реальном выражении при инфляции в четыре процента», — заключил Заботкин.

15 сентября совет директоров Центробанка поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Это повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Причиной стало ускорение инфляции, в то время как целевым показателем ЦБ является ставка в 4 процента.