Стали известны подробности задержания мэра Кизилюрта

Дело задержанного в Дагестане мэра Кизилюрта касается хищения бюджетных средств

Мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали сотрудники ФСБ на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, его дело касается хищения бюджетных средств. В настоящий момент чиновника везут в Москву. Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.

Утром стало известно, что в Дагестане задержали главу Кизилюрта. В 2012-2021 годах он занимал в Дагестане должность министра спорта. Дело связано с этим периодом.

