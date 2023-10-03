Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 3 октября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности задержания мэра Кизилюрта

Дело задержанного в Дагестане мэра Кизилюрта касается хищения бюджетных средств

Кадр: Telegram-канал 112

Мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали сотрудники ФСБ на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, его дело касается хищения бюджетных средств. В настоящий момент чиновника везут в Москву. Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.

Утром стало известно, что в Дагестане задержали главу Кизилюрта. В 2012-2021 годах он занимал в Дагестане должность министра спорта. Дело связано с этим периодом.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    Фанаты поп-культуры смогут выиграть миллион рублей

    Шойгу высказался об отправке призывников в зону боевых действий

    Экс-президент «Барселоны» высказался об обвинениях в подкупе судей в адрес клуба

    «Роскосмос» создаст спутники «Грифон» для мониторинга Земли

    Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

    Шойгу рассказал о медицинском обеспечении Вооруженных сил России

    Шойгу отметил заслуги Чечни и Кадырова в ходе СВО

    Шойгу оценил работу российских военных в зоне СВО

    Шойгу высказался о возможности новой мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости