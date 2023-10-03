69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:09, 3 октября 202369-я параллель

Путин обсудил с Совбезом тему развития российского Севера

Путин обсудил с Совбезом России развитие Севера и тему Северного морского пути

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России тему развития Севера, а также Северного морского пути. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», — сказал глава государства, открывая совещание.

Отмечается, что мероприятие прошло в режиме видеоконференции. После открытия совещания президент предоставил слово министру природных ресурсов Козлову Александру.

Ранее Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов заявил, что задача развития населенных пунктов Арктики имеет важное военное значение. По его словам, на Севере много интересов с точки зрения обороны и безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Суровикин дал первый комментарий после мятежа Пригожина

    Россиянин домогался семилетней девочки и получил восемь лет колонии

    Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере за 1,7 миллиона рублей

    Еще одна страна выразила готовность к работе по вывозу украинского зерна

    Российского врача посадили на шесть лет за 15 взяток от уклонистов

    В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке VPN-сервисов в России

    Великобритания пообещала странам G7 и НАТО продолжать поддерживать Украину

    Илона Маска впервые взяли на секс-вечеринку в девять лет

    Специалист по брендингу намекнул на плагиат в логотипе «Вкусно — и точка»

    Стало известно о задержании бывших лидеров НКР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости