Путин обсудил с Совбезом тему развития российского Севера

Путин обсудил с Совбезом России развитие Севера и тему Северного морского пути

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России тему развития Севера, а также Северного морского пути. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», — сказал глава государства, открывая совещание.

Отмечается, что мероприятие прошло в режиме видеоконференции. После открытия совещания президент предоставил слово министру природных ресурсов Козлову Александру.

Ранее Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов заявил, что задача развития населенных пунктов Арктики имеет важное военное значение. По его словам, на Севере много интересов с точки зрения обороны и безопасности.