Следователи разберутся в драке российских школьниц

СКР возбудил уголовное дело после драки школьниц в Ачинске

Следователи возбудили уголовное дело из-за драки школьниц в Ачинске Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Пострадавшей — 14 лет, ее избили три сверстницы.

По данным следствия, три школьницы набросились на девочку во дворе школы и избили ее. Мотивом называются личные неприязненные отношения.

После инцидента председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После этого была начата процессуальная проверка, по итогам которой было принято решение о начале расследования.

Следователи разберутся в обстоятельствах и причинах случившегося. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.