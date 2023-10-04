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11:47, 4 октября 2023Силовые структуры

Следователи разберутся в драке российских школьниц

СКР возбудил уголовное дело после драки школьниц в Ачинске

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело из-за драки школьниц в Ачинске Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Пострадавшей — 14 лет, ее избили три сверстницы.

По данным следствия, три школьницы набросились на девочку во дворе школы и избили ее. Мотивом называются личные неприязненные отношения.

После инцидента председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После этого была начата процессуальная проверка, по итогам которой было принято решение о начале расследования.

Следователи разберутся в обстоятельствах и причинах случившегося. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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    Любовь Ширижик
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