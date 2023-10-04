В российском регионе нашли янтарь весом почти два килограмма

В Калининградской области нашли янтарный самородок весом почти два килограмма

В Калининградской области в Приморском карьере добыли янтарь весом 1 килограмм 826 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Драгоценный камень назвали «Останкинский» — в честь закладки фундамента Останкинской телебашни. Цвет найденного янтарного самородка — темно-медовый до средне-светло медового, матовый. В нем присутствуют незначительные органические и неорганические наслоения.

Специалист-геммолог комбината Анна Дугина обратила внимание на гладкую поверхность образца. По ее словам, эта особенность связана с его залеганием.

Ранее сообщалось, что жители Шиловского района Рязанской области Азат и Юлия Назмиевы вырастили на своем дачном участке гигантскую тыкву весом 280 килограммов. По их словам, пришлось немало потрудиться, чтобы получить такой урожай, а затем и взвесить его.

