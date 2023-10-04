Видео с поддерживающими ВСУ украинскими беженцами оказалось фейком

Информация об отправляющих деньги ВСУ беженцах с Украины оказалась недостоверной

Распространившееся в сети видео с якобы украинскими беженцами, проживающими в Белгороде и поддерживающими Вооруженные силы Украины (ВСУ), оказалось фейком.

Видео широко распространилось в соцсетях в октябре 2022 года. Двое молодых людей на нем утверждают, что они покинули Украину после начала специальной военной операции и теперь проживают в Белгороде. По их словам, российское правительство выделило им однокомнатную квартиру в Белгороде. Им также якобы выплачивают по 10 тысяч рублей в месяц как беженцам, эти деньги они отправляют на поддержку ВСУ. Кроме того, за спинами молодых людей можно увидеть висящий на стене портрет лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.

В Оперативном штабе Белгородской области пояснили, что информация является недостоверной. «По данным Оперативного штаба Белгородской области, еще в октябре по этому видео проводилась проверка. Выявлено, что участники видео не являются беженцами, не проживают в Белгородской области, фактически находятся в Киевской области, откуда и проводился стрим, видеофрагмент которого распространяется в соцсетях», — сказано в сообщении.

Помимо прочего пара утверждает, что им каждый месяц выплачивают по 10 тысяч рублей как беженцам, однако беженцам из Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) полагалась лишь единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Согласно указу президента России Владимира Путина, для граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших в Россию, предусмотрены ежемесячная пенсионная выплата в 10 тысяч рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере. Об этом же сообщается в постановлении правительства Белгородской области.

Речь о предоставлении беженцам с Украины квартир также не шла. В ноябре 2022 года сообщалось, что на размещение беженцев белгородские власти потратили 120 миллионов рублей. Для беженцев в регионе развернули два мобильных пункта временного размещения, некоторых временно заселяли в гостиницы и туристические базы. Жилищные сертификаты же выдавали жителям Херсонской области, покинувшим дома из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры.

Тот же фейк с якобы парой украинских беженцев снова распространился по сети и в августе 2023 года.

Сообщения о якобы украинских беженцах, проживающих в Белгороде и отправляющих деньги на поддержку ВСУ, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

