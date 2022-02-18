Беженцам из ЛНР и ДНР выплатят по 10 тысяч рублей по поручению Путина

В российском правительстве подтвердили, что беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выплатят по 10 тысяч рублей по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Единовременные выплаты будут осуществлены из резервного фонда», — уточнили в правительстве. Ранее поручение о таких выплатах беженцам отдал президент.

Ранее в пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о временной эвакуации населения республики в Ростовскую область. В том же обращении глава республики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе.

В Кремле заявили, что прибывающих из Донбасса в Ростовскую область обеспечат горячим питанием и всем необходимым, а также предоставят медицинскую помощь.