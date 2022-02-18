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Кремль прокомментировал приезд беженцев из Донбасса

Песков заявил об обеспечении горячим питанием и всем необходимым беженцев из Донбасса

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Беженцы из Донбасса, прибывающие в Ростовскую область, помимо размещения будут обеспечены горячим питанием и всем необходимым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия» в пятницу, 18 февраля.

По словам пресс-секретаря президента России, прибывающим в Ростовскую область гражданам предоставят медицинскую помощь.

Песков отметил, что президент России переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.

18 февраля стало известно, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. В первую очередь эвакуированы будут женщины, дети и люди пожилого возраста.

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Анна Щербакова
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