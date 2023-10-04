Темнокожий британец пожаловался на россиян-расистов на популярном курорте Азии

Темнокожий британский турист пожаловался на россиян-расистов на популярном курорте Азии Пхукет. Своей историей он поделился на портале Reddit.

Пользователь с ником Wanderlust3r0 рассказал, что в течение последних десяти лет он часто бывал в Таиланде, поскольку оттуда родом его жена, и впервые за это время столкнулся с проявлением расизма не со стороны местных жителей, а со стороны россиян.

Британец написал, что неприятная ситуация произошла с ним в небольшом ресторане на пляже, меню которого было на русском языке. Он пояснил, что включил плейлист с любимой музыкой в стереосистеме заведения и наслаждался ужином.

По его словам, через десять минут в ресторан пришла группа россиян, и менеджер сразу же выключил игравшую композицию и передал пульт от системы вновь прибывшим гостям, которые поставили музыку на русском языке. Автор поста добавил, что он попросил россиян вернуться к его плейлисту, в котором оставалось всего несколько песен.

«Я не думал, что они могли меня понять, поэтому я воспользовался приложением для перевода, и один из русских встал и сказал: "Нет", а затем начал кричать: "Ниггер, уйди"», — признался турист.

Пользователь форума также рассказал, что после этого он попросил менеджера заведения вызвать полицию, так как, по его мнению, такое поведение было неприемлемым, однако приехавшие на место стражи правопорядка лишь составили отчет и удалились.

«Это полностью испортило мою поездку на Пхукет, и, к сожалению, я туда больше не вернусь», — заключил британец.

Ранее музыкант британской поп-группы Blue Ли Райан (Lee Ryan) пошел под суд за домогательства и оскорбления по отношению к темнокожей стюардессе и получил условный срок. Уточняется, что он подошел к девушке сзади, попытался поцеловать ее и схватил за запястья, но его остановили другие пассажиры.