Музыкант напился перед рейсом, оскорбил темнокожую стюардессу и пошел под суд

Музыкант группы Blue Ли Райан получил условный срок за домогательства стюардессы

Музыкант британской поп-группы Blue Ли Райан (Lee Ryan) пошел под суд за домогательства и оскорбления темнокожей стюардессы и получил условный срок. Об этом сообщило издание Evening Standard.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании British Airways из Глазго в Лондон 31 июля 2022 года. Райан выпил бутылку портвейна перед вылетом, из-за чего он неразборчиво говорил и шатался.

Во время полета пассажир начал приставать к темнокожей бортпроводнице Лие Гордон (Leah Gordon). Сначала он назвал девушку красивой и надел на нее солнечные очки. «Ты мое шоколадное печенье, и у меня будут твои шоколадные дети», — сказал Райан. Также он подошел к девушке сзади, попытался поцеловать ее и схватил за запястья, но мужчину остановили другие пассажиры.

«Я чувствовала, что это несправедливо и мне не следует с этим мириться», — позже призналась Гордон. Райана судили за нападение на расовой почве, оскорбительное поведение и нарушение общественного порядка, процесс завершился 28 сентября.

Судья приговорил музыканта к 12 месяцам условного заключения. Также Райана обязали выплатить несколько компенсаций на общую сумму 3760 фунтов стерлингов (445 тысяч рублей). «Это совершенно неприемлемо и позорно. Я думаю, вам очень стыдно за себя», — возмутился судья Николас Вуд (Nicholas Wood).

Сам музыкант заявил, что не помнит произошедшее. «Я не расист. Это был стеб, просто пьяный стеб, не было никакого злого умысла или намерения кого-то расстроить», — сказал Райан.

Ранее женатый пилот авиакомпании British Airways употребил кокаин с голой женской груди во время оргии в ЮАР. О произошедшем стало известно начальству, и британец потерял работу.